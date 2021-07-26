В Липецке ищут 22-летнюю девушку, пропавшую в районе ЛТЗ

В Липецке пропала 22-летняя девушка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке пропала 22-летняя Трунова Мария Александровна. Тревогу забили ее родители в минувшее воскресенье, 25 июля, когда она не вернулась с работы домой. Девушку с утра подвез отец, высадил у остановки на ЛТЗ. Больше девушку никто не видел. Отряду "Лиза Алерт" для поисков требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.

Была одета: голубые джинсы, голубая кофта, белые туфли.

Просьба ко всем, кто видел Елену Пустовалову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - номер вызова экстренных служб.