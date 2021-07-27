Под Липецком "Гранта" вылетела в кювет: водитель погиб на месте

В Данковском районе "Лада" вылетела в кювет Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший понедельник, 26 июля, В Липецкой области сбили пешехода. ДТП случилось в Задонском районе на платном участке трассы "Дон" вне пешеходного перехода. 44-летний водитель "Тойоты" наехал на неизвестного. Его личность устанавливают. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, мужчина от травм скончался.

В тот же день в Хлевенском районе столкнулись "Лада Ларгус" и мопед. Пострадал 44-летний мужчина за рулем двухколесного транспорта. Его госпитализировали. Предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.

В Данкове на улице Мира в ДТП попали ВАЗ и ГАЗ. 31-летнего водителя легковушки с травмами доставили в больницу.

А в Данковском районе на трассе Воскресенское - Данков "Лада Гранта" вылетела в кювет. 34-летний водитель погиб на месте.