Липчанин отдал мошенникам 400 000 рублей за несуществующий трактор

Мошенники продолжают наживаться на доверчивости жителей Липецкой области, причем даже в тех случаях, когда речь идет о немалых для среднестатистического населения суммах. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, всего за один день, 27 июля, липчане отдали мошенникам 650 000 рублей.

Так в Задонском районе 54-летний мужчина лишился 400 000 рублей при покупке трактора. Как следует из материалов дела, липчанину позвонил некий «менеджер» и предложил срочно купить трактор МТЗ-82. Звонивший сказал, что нужно внести предоплату и мужчина перевел нужную сумму, после чего с ним перестали выходить на связь.

А в Липецке 33-летняя женщина согласилась на предложение бесплатно погадать на картах. Дама описала гадалке свои проблемы, та раскинула карты и пообещала помочь за 300 рублей. После перевода нужной суммы, «экстрасенс» предрекла клиентке скорые финансовые проблемы. И ведь правду сказала – липчанка отдала гадалке 129 000 рублей, после чего ясновидящая исчезла.

Еще один 22-летний житель Липецка откликнулся на просьбу друга в соцсети, скинул реквизиты карты ли лишился 4500 рублей. Оказалось, что страница друга взломана.

Все также продолжает «работать» уже заезженная схема с «сотрудниками службы безопасности банка». 36-летняя липчанка отдала таким 119 000 рублей.

По каждому факту возбудили дело о мошенничестве: продавца трактора, гадалку, хакеров и «банкиров» ищут.