В Липецке мотоциклист сбил насмерть женщину и сбежал

ДТП с "Мерседесом" на трассе М4 в Задонском районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Смертельная авария с пешеходом произошла минувшим вечером, 29 июля, в Липецке. Около 23.00 на улице Первомайской вне пешеходного перехода мотоциклист сбил на дороге 42-летнюю женщину. После чего водитель мотоцикла бросил сбитого человека и сбежал. Женщина скончалась в машине скорой по дороге в больницу. Личность водителя устанавливают, его ищет полиция.

Смотреть видеосюжет Мотоциклист сбил насмерть женщину и сбежал

Еще одно трагическое ДТП случилось утром на трассе М4 «Дон» в Задонском районе, где не справился с управлением 59-летний водитель микроавтобуса «Мерседеса». Машина влетела в ограждение трассы, водитель погиб на месте. Предварительная причина – неверное расположение на проезжей части.

Также авария с участием мотоциклиста произошла на улице Заводской в Чаплыгине. 18-летний парень на мотоцикле въехал в «Рено». В ДТП пострадал сам мотоциклист и 46-летняя пассажирка иномарки. Причина – нарушение правил проезда перекрестка.

По данным ГИБДД региона, всего за сутки на дорогах Липецкой области в четырех ДТП пострадали три человека и двое погибли.