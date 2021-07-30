В Липецке ждут сильный ветер и ливень с градом

Погода в Липецке испортится в ближайшие часы. Спасатели предупреждают надвигающейся грозе с сильными порывами ветра, ливнем и градом в эту пятницу, 30 июля. По данным гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия ожидаются в ближайшие 2-4 часа, при грозе возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, в некоторых районах пройдет сильный дождь с градом.

Спасатели просят людей соблюдать меры безопасности – не стоять под проводами и слабыми конструкциями, не оставлять машины и самим не прятаться под деревьями.

Грозы на температуру воздуха существенно не повлияют, в субботу, 31 июля, в регионе ожидается до 28 градусов тепла, в воскресенье столбик термометра поднимется до 31 градуса. В выходные дожди не обещают.