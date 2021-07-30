В Липецке на улице Зегеля высадят клены, сирень, можжевельник и туи

В Липецке запустили торги на озеленение улицы Зегеля. Организации-победителю нужно будет выполнить комплексные работы - оформить клумбы, высадить кустарники и деревья, постелить газон. Как сообщили в пресс-службе мэрии, существующую клумбу со стороны площади Героев дополнят казацким можжевельником. По периметру высадят шаровидные туи, а также более 3 тыс. кустов роз.

Пешеходного ограждения вдоль проезжей части не будет. Вместо заборов подрядчик оформит живую изгородь из спиреи и постелет рулонный газон. Кстати, высаживать деревья по нечетной стороне улицы нельзя - под землей проходят коммуникации. Поэтому там появятся кустарники. А между тротуаром и велодорожкой - сирень. Она будет цвести 2 раза в год - в мае и сентябре.

По четной стороне улицы Зегеля посадят остролистные клены с кроной шаровидной формы. Между ними - можжевельники, высаженные группами.