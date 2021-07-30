В субботу в Липецке без осадков и до +29 градусов

Липчан ждут солнечные выходные Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 31 июля, в Липецке ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, без осадков. Ночью 19 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до +29 градусов. Ветер западный 9-10 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 746 мм рт.ст.

В воскресенье, 1 августа, в областном центре будет ясно. В темное время суток также 19 градусов тепла. Дне столбик термометра поднимется до отметки +30 градусов. Ветер юго-западный 3-6 м/с. Атмосферное давление будет расти, а потом падать и в итоге составит 747 мм рт.ст.

Световой день все меньше и в настоящее время длится 15 часов 33 минуты. Солнце появляется над горизонтом в 4.40. Заход в 20.13.