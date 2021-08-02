На трассе М-4 под Липецком женщина за рулем сбила насмерть двух пешеходов

ДТП Чаплыгинском районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД Липецкой области, за трое суток, с 30 июля по 1 августа, на дорогах региона в пяти ДТП пострадали 7 человек и двое погибли. Трагическая авария с погибшими произошла в 3 часа утра 30 июля на трассе М4 «Дон». 43-летняя женщина за рулем «Хендай» вне пешеходного перехода сбила 56-летнюю женщину и 68-летнего мужчину, оба скончались на месте.

В тот же день на дороге Боринское – Студеные Хутора не справился с управлением 29-летний водитель «Лады-Ларгус». Машина вылетела с дороги перевернулась, пострадали сам водитель и три пассажира: подростки 17, 14 и 15 лет. Все в больнице. Предварительная причина – несоответствие скорости условиям на дороге.

Вечером 1 августа в Грязинском районе на подъезде к трассе Орел – Тамбов 46-летний мужчина на мопеде въехал в «Приору». Водитель мопеда попал в больницу. Предварительная причина – неверное расположение на проезжей части.

В тот же день в Чаплыгинском районе в столкновении двух автомобилей «Хендай» пострадала 30-летняя пассажирка.