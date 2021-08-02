Под Липецком спасатели достали из реки и реанимировали утонувшего пловца

Спасатели реанимировали утонувшего в Грязях Фото: Лия МУРАДЬЯН

Трагедия едва не случилась в минувшее воскресенье, 1 августа, в городе Грязи Липецкой области. Там на реке Матыра утонул молодой парень. 24-летний мужчина переплывал реку, как вдруг внезапно ушел под воду. Происходящее заметил с вышки дежуривший на пляже спасатель.

На место тут же бросились на моторной лодке водные спасатели Межрайонной поисково-спасательной службы №2. К моменту их прибытия, пловца у поверхности уже не было. Счет шел на секунды, когда водолаз Александр Назаров без малейших колебаний нырнул за утонувшим в реку. Спасатель нашел парня почти на дне и быстро поднял на поверхность.

Пловец не дышал. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, парню сделали искусственное дыхание и массаж сердца. К счастью, человека вернули к жизни, после чего передали медикам скорой помощи.