За сутки в Липецке автомобилисты сбили двух пешеходов

В Липецке автоледи наехала на 17-летнего парня Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший понедельник, 2 августа, на дорогах Липецка сбили несколько человек. Так, на улице Московская 50-летняя женщина за рулем "Хендай" наехала на 17-летнего парня. ДТП случилось вне пешеходного перехода. Липчанину с травмой медики оказали помощь и отпустили.

А на трассе Липецк-Грязи-Песковатка 27-летний водитель "Киа" сбил 34-летнего мужчину. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пешеход погиб.

В тот же день в Липецком районе на трассе Орел-Тамбов столкнулись мотоцикл и "Тойота". 28-летнего мотоциклиста с травмами госпитализировали. Предварительная причина аварии - выезд на полосу встречного движения.

Кстати, за минувшие сутки автоинспекторы выявили 2 364 нарушения Правил дорожного движения. Пьяными за руль сели 11 водителей. Еще 53 человека не пристегнулись. Зафиксировано 2 000 случаев превышения скорости.