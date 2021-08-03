В Липецке на пересечении улиц Неделина и Торговая отключили светофоры

В Липецке перестали работать светофоры в районе пересечения улиц Неделина и Торговая. Как уточнили в пресс-службе мэрии, их отключили, так как специалисты устанавливают дополнительную светофорную стойку в районе выезда от дома №15А, а также переподключают дорожный контроллер.

Работы проводятся в рамках ликвидации очагов аварийности по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". В 2020 году на этом участке произошло несколько ДТП, пострадали 4 человека. Городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства совместно с ГИБДД решил включить перекресток в перечень потенциально небезопасных участков.

Водителей просят быть внимательными при проезде в районе пересечения улиц Неделина и Торговая и руководствоваться Правилами дорожного движения.