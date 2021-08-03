Липчан удивили слоны, которые пасутся рядом с улицей Советская

В Липецке появились слоны Фото: принтскрин видео.

В Липецке появились слоны. В этот вторник, 3 августа, соцсети липчан заполонили видео с большими животными.

Смотреть видеосюжет Слоны пасутся в Липецке

Горожане, увидевшие слонов рядом с ТЦ "Европа" на улице Советская, изрядно удивились. Особенно от этой встречи были в восторге дети. Они гладили великанов, фотографировались с ними, наблюдали. Слоны же спокойно продолжали есть траву. Они захватывали ее длинным хоботом и доставляли в рот. Оказалось, что слоны приехали в областной центр вместе с цирком.

Однако, не все разделили радость липчан. В соцсетях под роликами многие комментаторы стали жалеть слонов. Некоторые предположили, что животным очень жарко в такую погоду и сокрушались, что им не поставили воду.