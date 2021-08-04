В Липецке гадалки под видом снятия порчи украли у пенсионерок 150 000 рублей

Сразу два мошенничества путем снятия порчи зарегистрировали в Липецке за один день, 2 августа. Один случай произошел на улице Космонавтов, где к 74-летней пенсионерке подошли две незнакомки. Женщины напугали бабушку страшными болезнями и другими страданиями, которые приносят ей деньги. Гадалки заявили, что деньги надо срочно очистить и напросились в гости.

Дома доверчивая бабушка показала незнакомкам все сбережения – 105 000 рублей. Аферистки провели с деньгами обряд очищения и ушли, завернули в пакет и ушли. При этом пенсионерке запретили открывать пакет в течение двух дней. Через два дня бабушка узнала, что в пакете вместо купюр билеты банка приколов.

По той же схеме под предлогом снять порчу обокрали 84-летнюю пенсионерку, она лишилась 50 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, уголовные дела возбудили по части 2 статьи 159 - мошенничество, личности злоумышленниц устанавливают.