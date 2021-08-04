К липчанам в подъезд залетела краснокнижная птица

В Липецке в подъезд дома залетел сапсан

В Липецке появились сапсаны. Молодого сокола липчане обнаружили на первом этаже подъезда многоквартирного дома по улице Крупской.

По словам местных жителей, хищник ел голубя на площадке. Заметив человека, сапсан попытался вылететь в окно между этажами, но ударился о стекло. Птицу поймали и вынесли из подъезда, а затем отпустили.

- На фотографиях - молодой сокол, а это значит, что как минимум одна пара птиц выбрала в этом году местом для выведения потомства Липецк, - считают специалисты Липецкого отделения Союза охраны птиц России. - Похоже, у липчан появились новые соседи - редкие, занесённые в Красную книгу России, соколы.

В последние несколько лет хищники начали гнездиться в Москве и других городах. Чаще они селятся на высотных зданиях. Сапсан - самая быстрая птица на Земле. Пикируя на добычу, он развивает скорость до до 300 км/ч. В городе сапсаны питаются, в основном, голубями.

В Липецке в подъезд дома залетел сапсан

Напомним, что в микрорайоне "Университетский" на 15 этаже высотки уже 5 лет гнездятся соколы. Первую пару птиц с птенцами заметили еще в 2016 году. Липчане стараются не вмешиваться в жизнь соколов, но когда родители улетают, подкармливают птенцов кусочками мяса.