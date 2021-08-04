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Общество4 августа 2021 16:45

Роспотребнадзор выяснит, почему в Липецке воняет тухлыми яйцами

Экологи отметили, что ситуацию усугубляет жаркая погода
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Несколько дней над Липецком стоял стойкий запах тухлый яиц. Липчане начали жаловаться на амбре еще 30 июля. В эту среду, 4 августа, в пресс-службе регионального управления экологии и природных ресурсов сообщили, что зафиксировали с 30 июля по 2 августа превышения ПДК по сероводороду в городе.

Информацию об этом направили в областной Роспотребнадзор, чтобы те отреагировали. Управление должно установить источник выброса, а также привлечь к административной ответственности виновных лиц. Ситуацию усугубляют погодные условия. Ветра нет, в приземном слое скапливаются газы.

Кстати, в пресс-службе НЛМК тоже объяснили запах сероводорода жаркой погодой. И пояснили, что в такие периоды предприятия переходят на особый режим работы, снижая эмиссию контролируемых веществ на 15-20%.