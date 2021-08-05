В Липецке водитель «Гранты» сбил школьника во дворе

ДТП с участием ребенка случилось минувшим вечером, 4 августа, на улице Замятина в Липецке. Около 20.00 во дворе дома 33-летний водитель «Гранты» наехал на 9-летнего мальчика. Обошлось без тяжких травм, ребенку оказали помощь и отправили домой. Как сообщает ГИБДД региона, предварительная причина ДТП – несоблюдение бокового интервала.

А в Долгоруковском районе на полевой дороге у села Долгуша не справился с управлением и перевернулся 53-летний водитель мопеда. Мужчина попал в больницу. Предварительная причина – несоответствие скорости условиям на дороге.

Всего за сутки на дорогах области в двух авариях пострадали два человека. Вместе с тем автоинспекторы зарегистрировали еще 24 ДТП без пострадавших.