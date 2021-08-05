Продавцы паленого алкоголя в Липецке получили условные сроки

В этот четверг, 5 августа, Правобережный районный суд Липецка вынес приговор по делу о незаконном обороте алкоголя. Виновные - 46-летний и 56-летний жители города.

Суд установил, что мужчины с ноября 2019 по апрель 2020 года купили и хранили контрафактный алкоголь в гараже на улице Ковалева и в автомобиле. У них обнаружили 463 немаркированные бутылки общей стоимостью свыше 132 тыс. рублей. Там были водка, ром, текила, коньяк. Все это липчане планировали продать.

Собственно, виновные организовали незаконный розлив спиртного. В августе 2020 года полицейские обнаружили в доме одного из мужчин по улице Семенова-Тян-Шанского 2 200 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, крышки для укупорки, почти 480 л спирта крепостью выше 94%. А в гараже другого негодяя по улице Циолковского изъяли 408 бутылок водки объемом 0,5 л. Всего получилось 2 608 бутылок на 600 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, 56-летнего липчанина признали виновным еще в 2 преступлениях - в 2019 году он купил у неизвестных, а потом продавал контрафактный алкоголь. А в его гараже в 2019 году правоохранители нашли 1 568 бутылок немаркированного алкоголя на 3 765 000 рублей. При этом мужчина использовал чужой товарный знак.

Так, 46-летнего липчанина приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроков 4 года. А 56-летнего - к 4,5 годам условно с испытательным сроком 5 лет. При совершении новых правонарушений и преступлений, условное наказание может стать реальным.