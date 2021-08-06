Массовое ДТП с двумя грузовиками утроила девушка за рулем «Приоры» под Липецком

Смертельное ДТП на трассе Липецк - Усмань Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Массовая авария произошла в четверг, 5 августа, на трассе «Дон» в Ельце. Там 19-летняя девушка за рулем «Лады-Приоры» столкнулась с грузовиком «Мерседес» с 47-летним водителем. От удара «Приору» отбросило на «Фольксваген» и еще один грузовик ГАЗ тоже с 19-летним водителем. В ДТП пострадала водитель «Лады», девушку увезли в больницу. Как сообщает ГИБДД региона, предварительной причиной аварии стало нарушение правил перестроения.

Смотреть видеосюжет Смертельное ДТП с грузовиком под Липецком

Еще одно серьезное ДТП случилось в тот же день на трассе Липецк – Усмань в Усманском районе 36-летний мужчин на ВАЗ-2107 влетел в грузовик ГАЗ с 32-летним водителем. От удара ГАЗ рухнул на бок. Водитель «семерки» не выжил, его 49-летнего пассажира с тяжелыми травмами увезли в больницу. Предварительная причина – выезда на встречную.