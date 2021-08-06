«Нашел на улице»: липчанин украл шеринговый электросамокат, забыв про GPS

Мужчина заметил самокат на улице и унес домой Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке раскрыли кражу электросамоката из шеринга. Все случилось этой ночью, 6 августа, когда 36-летний мужчина прогуливался по Советской улице. Липчанин заметил оставленный кем-то самокат, решил, что техника никому не нужна и понес домой. Мужчину не смутило, что устройство издает странный писк да и сам факт того, что нельзя брать чужие вещи откуда бы то ни было, даже с улицы.

Технику сразу отследили по трекеру Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как правило на таких самокатах установлены GPS-трекеры, поэтому представители фирмы проката сразу обратились к полицейским, а те вскоре нагрянули домой к воришке. Когда в дверь квартиры позвонили стражи порядка и владельцы техники, мужчина как раз пытался снять с самоката аккумулятор.

Смотреть видеосюжет Липчанин украл "найденный" на улице шеринговый самокат

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, липчанин не стал отпираться и вернул хозяину «найденный» самокат, стоимостью 15 000 рублей. Далее полицейские разъяснили липчанину, что его действия подпадают под статью о краже и возбудили уголовное дело.

Также в полиции разъяснили, что в Липецке, как в цивилизованном городе, активно внедряется шеринг самокатов. На каждом из них есть противоугонные и отслеживающие устройства. Вне сети проката самокат блокируется так что использовать его все равно не получится.