Липчанин облил бензином и поджег машину неприятеля

ВАЗ подожгли в Липецкой области Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области поймали поджигателя автомобиля. Инцидент произошел в поселке Лев Толстой 4 августа. Там на улице Калинина ночью загорелся ВАЗ-2107. Автомобиль потушили сотрудники МЧС, но большая часть «семерки» сгорела. В ходе проверки выяснилось, что имело место не короткое замыкание, а поджог.

"Семерка" почти полностью выгорела Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Вредителя вычислили сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, предполагаемым участником поджога оказался 39-летний житель того же поселка. Ранее судимый.

Поджигателю грозит до 5 лет Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

По данным полиции, накануне между потерпевшим подозреваемым произошел конфликт и последний решил отомстить неприятелю. Он пришел ночью, облил машину бензином и поджег. Дело возбудили по части 2 статьи 167 УК – поджог. Вредителю грозит максимум до 5 лет колонии.