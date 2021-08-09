В Липецке попала на видео девушка, громящая знак «Я люблю Сокол»

В Липецке попала на видео агрессивная девушка, которая за что-то не любит район Сокола. Неуверенно стоящая на ногах барышня по какой-то причине разломала знак «Я люблю Сокол» на улице Баумана. Инцидент произошел этой ночью, 9 августа.

Смотреть видеосюжет Девушка разбила знак "Я люблю Сокол"

На записи видно, как блондинка, покачиваясь, ходит по ночной улице и будто что-то ищет. Внимание девушки привлекает полутораметровый знак с красным сердечком.

Решительно настроенная барышня начинает громить знак ногами и руками, разбрасывая выдранные обломки по округе. Уходит, но снова возвращается и доламывает оставшуюся часть надписи. Расправившись с надписью и сердечком, липчанка устало повисает на оставшемся от знака металлическом каркасе.