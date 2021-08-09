Под Липецком взорвали 32 минометные мины времен Великой Отечественной войны

Мины уничтожили на полигоне под Липецком Фото: УГПСС Липецкой области

В Липецке взрывники аварийно-спасательного отряда уничтожили крупную находку времен Великой Отечественной войны. 32 минометные мины калибром 50 мм вывезли на специальны полигон в Липецком районе и взорвали в этот понедельник, 9 августа в 15.20.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, взрывоопасные предметы обнаружили в пяти километрах от деревни Васильевка в Тербунском районе.

Спасатели предупреждают, что подобные находки, несмотря на давность, смертоносной силы не теряют. Снаряды времен ВОВ по происшествию лет нестабильны и все также взрывоопасны. К ним нельзя приближаться, прикасаться, перемещать и проводить рядом строительные или земельные работы. Нужно сразу звонить по телефону «112» и до приезда техников никого не подпускать.