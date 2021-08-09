Пьяный липчанин ради забавы выстрелил из ружья на набережной села

Мужчине вменили две статьи за выстрел на набережной Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области задержали вооруженного хулигана. Инцидент произошел 5 августа на Набережной села Доброе в Липецкой области. Некий мужчина решил ради забавы пострелять в общественном месте из двуствольного обреза гладкоствольного охотничьего ружья. После одного выстрела, на место тут же прибыли сотрудники местной полиции. Они и задержали стрелявшего.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 61-летний местный житель. Свои действия он пояснил хулиганством под воздействием алкоголя. Огнестрельное оружие, естественно, изъяли. Это был самодельный обрез модели «ТОЗ-34ЕР» с укороченным стволом 12 калибра.

Дело возбудили по двум статьям, по части 2 статьи 213 УК – хулиганство. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. И по 222 статье – незаконное хранение оружия.