Под Липецком в столкновении "Шевроле" и "Лады" пострадали 4 человека

В Липецкой области лоб в лоб столкнулись "Шевроле" и "Лада" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший вторник, 10 августа, в Данкове на улице Хлеборобов 39-летняя женщина за рулем "Шкоды" сбила 40-летнего пешехода. Пострадавший обратился в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили.

В тот же день в Задонске на улице Карла Маркса автомобиль "Шевроле Нива" врезался в "Ладу". Травмы получили оба водителя - 46 и 55 лет, а также пассажиры второй машины - 43-летний мужчина и 32-летняя женщина. Всех госпитализировали. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, по предварительным данным "Шевроле" выехал на встречку, где и случилось ДТП.

В Лев-Толстовском районе "Хендай Акцент" вылетел в кювет и опрокинулся. 43-летнего водителя с травмами доставили в больницу.

Липчан просят соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах. В случае происшествия звонить по номеру "112".