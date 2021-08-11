Липчанин повторно сел за руль в нетрезвом состоянии без прав и нарвался на уголовную статью

В Липецкой области мужчина, лишенный прав за пьяную езду, вновь сел за руль Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области поймали мужчину, который после лишения прав сел за руль. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в Ельце на трассе "Дон" автоинспекторы остановили машину. Сотрудник ДПС почувствовал запах алкоголя, который исходил от водителя. К тому же, у автомобилиста были проблемы с речью. Правоохранители предложили ему пройти медосвидетельствование, но получили отказ. Мужчину задержали и отвезли в отдел полиции.

Оказалось, что 34-летний житель Ельца уже раньше привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ. Он также отказывался о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда нарушителя оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили прав на 1,5 года. Срок наказания еще не истек.

На днях в отношении липчанина возбудили уголовное дело по ст.264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".