За продажу наркотиков и кражу липчанин на 5 лет отправится в тюрьму

В Липецкой области суд вынес приговор 32-летнему жителю Ельца, который незаконно сбывал наркотики и крал.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, первое преступление он совершил в сентябре 2020 года. Тогда его знакомый попросил продать ему запрещенных веществ. Обвиняемый встретился с покупателем, передал полимерный пакетик и отдал за 200 рублей. Как выяснилось позже, внутри было 17,7 г марихуаны.

В октябре того же года мужчина гостил со своим другом у знакомой. У них закончились сигареты и липчанин пошел просить их у соседа. Однако, разговор у них не сложился. Обвиняемый попросил друга позвать соседку, а хозяин квартиры решил вызвать полицию у знакомого. Так, мужчина остался один в чужой квартире. Он похитил сотовый телефон соседа, индукционную плиту и велосипед. Двухколесный транспорт он оставил во дворе знакомой, а телефон продал за 1 тыс. рублей. Деньги он пропил.

Суд признал липчанина виновным в совершении преступлений по п."б" ч.3 ст.228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере", а также п."в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража с причинением значительного ущерба гражданину". Его приговорили к лишению свободы в исправительной колонии особого режима на 5 лет и 2 месяца.