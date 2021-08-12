Под Липецком у грузовика взорвалось колесо и он опрокинулся: водитель погиб

В минувшую среду, 11 августа, в Липецкой области произошло несколько серьезных ДТП. Так, в Становлянском районе на трассе М-4 "Дон" ВАЗ-21093 вылетел в кювет. Пострадали 19-летний водитель и пассажир того же возраста. Их доставили в больницу. В том же районе с дороги вылетел 30-летний мужчина за рулем "Порше". Его с травмами госпитализировали.

В Лебедянском районе съехал в кювет и опрокинулся ВАЗ-2105. Медики оказали помощь 47-летнему водителю и отпустили домой.

В Тербунском районе ПАЗ врезался в ВАЗ-210930. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 35-летний водитель первой машины выехал со второстепенной дороги, не уступив легковушке. 40-летний пассажир ВАЗа скончался на месте. 33-летнего водителя того же автомобиля госпитализировали.

В Хлевенском районе грузовик "Скания" с полуприцепом наехал на металлическое ограждение и опрокинулась на левую сторону. Как выяснилось позже, 57-летний водитель потерял контроль над большегрузом, так как у машины взорвалось переднее левое колесо. Мужчина скончался.