В Липецке ищут 18-летнюю девушку в бежевом сарафане

В Липецке ищут 18-летнюю девушку Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут молодую девушку. 18-летняя Быкова Елена Александровна пропала в минувший понедельник, 9 августа. По данным поискового отряда "Лиза Алерт", она может находиться в любом районе областного центра.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Была одета: бежевый сарафан с серыми полосками, черные кроссовки.

С собой Елена взяла белую сумку через плечо.

Просьба ко всем, кто видел Елену Быкову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - номер вызова экстренных служб.