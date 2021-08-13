В Липецке уличные продавцы овощей и фруктов нарвались на штрафы

В Липецке прошел рейд по незаконным местам торговли Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вновь провели рейд по незаконной торговле. Сотрудники управления Советским округом прошлись по улицам с наибольшей проходимостью.

Так, на улице Липовская специалисты выявили 3 нелегальных точки, где продавали овощи и фрукты. На липчан составили протоколы об административном правонарушении - ст.6.2 КоАП Липецкой области "Осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест". Им грозит штраф до 3,5 тыс. рублей. За повторное нарушение - до 5 тыс. рублей. Кстати, предпринимателей обязали свернуть деятельность и убрать за собой мусор.

В управлении отметили, что нормы СанПиНа и правила благоустройства должны соблюдать все участники рынка. Напомним, что для уличных продавцов в настоящее время создаются необходимые условия. Например, на ярмарках владельцам личных хозяйств предоставляют бесплатные места.

С начала августа на продавцов нелегальных точек составили 10 протоколов.