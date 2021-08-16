С начала августа в Липецке отловили 70 бездомных псов

В Липецке отлавливают бездомных животных Фото: Юлия КЛЮЕВА

В августе с улиц Липецка отловили 70 бездомных животных. По данным пресс-службы мэрии, наиболее проблемными оказались улицы Баумана, Лутова, Мичурина, Свиридова, а также поселок Дачный. Больше половины дворовых собак обнаружили на этих территориях - около 40.

Животных поместили в приют. Там их стерилизуют, маркируют специальной биркой, а также привьют и обработают от паразитов. Если псов никто не заберет, через 20 дней из отпустят обратно - в район, где поймали.

Всего с начала лета отловили 445 бездомных животных. Из них 375 отпустили обратно. Заявку на отлов липчане могут оставить в управлении главного смотрителя в будни по телефону 34-01-63. В выходные звонить в ЕДС 8-800-450-48-48.