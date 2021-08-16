Липчанку, погибшую при взрыве в маршрутке в Воронеже, похоронили в родном селе

В Липецкой области похоронили 22-летнюю Ольгу Черникову. Напомним, девушка погибла в Воронеже при взрыве маршрутки 12 августа. Трагедия произошла на улице Кольцовской у "Галереи Чижова". С множественными повреждениями несчастную доставили в больницу. Там липчанка скончалась.

Ольгу похоронили на кладбище в ее родном селе Солдатском Тербунского района накануне, 15 августа. Как сообщили в местном сельсовете, районная администрация оказала семье материальную помощь. Вместе с родственниками погибшей скорбит вся Липецкая область и не только. Пользователи в соцсетях выражают соболезнования семье, оставшейся без дочери. Желают сил родителям пережить это горе.

Как сообщили в "КП-Воронеж", после 9 класса Ольга уехала учиться в Воронеж. Она работала и снимала квартиру. В тот страшный вечер она готовилась к свадьбе подруги - хотела купить платье.

При взрыве также погибла 55-летняя женщина - кондитер известной воронежской сети кофеен. Пострадали 24 человека, 16 из которых находятся в больнице.