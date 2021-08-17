В Липецкой области за полгода умерло на 6,2 тыс. человек больше, чем родилось

Липецкстат опубликовал данные о демографической ситуации в Липецкой области в январе-июне 2021 года. За этот период на свет появились 4 352 малыша. Это на 4% меньше, чем за аналогичные месяцы 2020 года. Кстати, 34% родившихся - первенцы. Еще 39% - вторые детки в семьях. А 27% - третьи и последующие. Есть и близнецы - всего 38 пар.

За полгода в регионе умерло 10 643 человека. Показатель смертности вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так, естественная убыль населения составила 6 291 человек. Это разница между родившимися и умершими с января по июнь. В минувшем году естественная убыль населения была 4 348. Заметим, что численность населения, к примеру, села Измалково в Липецкой области - более 4 000 человек. А Тербунов - более 7 000.

При всем этом липчане стали чаще жениться. За 6 месяцев зарегистрировали 2 637 браков, что на 28% больше, чем в январе-июне 2020 года. Но и число разводов, к сожалению, увеличилось на 21%. За полгода 2020 года - 2 081, а за аналогичный период 2021 года - 2 525.