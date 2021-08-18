День флага в Липецке 2021: жителей приглашают покататься ночью на аттракционах

В честь празднования Дня государственного флага РФ в Липецке запланировали "Ночь аттракционов". Мероприятие пройдет в парке Победы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, липчан приглашают в ночь с 21 на 22 августа покататься на каруселях. Ряд аттракционов будет работать до 01.00, такие как "Летающая тарелка", "Взлет", "Охотник", "Бумеранг", "Колесо обозрения".

Подобное мероприятие в парке проведут впервые. Яркость и зрелищность ночному катанию добавит иллюминация каруселей и другие световые инсталляции.

Статус национального флага российский триколор получил 22 августа 1991 года. Власти РСФСР постановили считать национальным стягом исторический флаг России. Тогда его описали как "полотнище с белой, лазоревой и алой полосами". А праздник, День государственного флага России, установили в 1994 году. Теперь он отмечается ежегодно 22 августа.