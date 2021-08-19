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Общество19 августа 2021 9:20

Каскад фонтанов на Петровском спуске в Липецке обновят за 52 млн рублей

В ближайшее время стартуют торги для поиска подрядчика
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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В этом году в Липецке обновят каскад фонтанов на Петровском спуске. Подготовительные работы уже стартовали. Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты демонтировали старое насосное оборудование. Также уже подготовили документы на торги для поиска подрядчика. Их объявят в ближайшее время.

На обновление объекта выделили субсидии из областного бюджета. Так, на работы понадобится около 52 млн рублей. Организация, которая выиграет аукцион, облицует плиткой чаши фонтанов и их подпорные стенки. Заменит подсветку и насосное оборудование. Подрядчику предстоит отремонтировать лестничный спуск - заменить плитку, отполировать гранитные ступени.

Напомним, каскад фонтанов появился в областном центре в 2007 году. За этот период проводили только текущие ремонты.