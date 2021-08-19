41-летнего тамбовчанина осудили на семь лет за убийство женщины в Липецке

41-летнего тамбовчанина осудили в Липецке за убийство. Как сообщили в регионалньом СУ СКР, 6 марта 2021-го пьяный мужчина избил 37-летнюю сожительницу тупым предметом по голове и тело, а затем нанес удар ножом в шею. Женщина скончалась от полученных ран.

Все это происходило в комнате общежития по проезду Осенний в Липецке. Подозреваемого, ходившего по общему коридору с ножом, видели соседи. А когда он вышел на улицу, стал повреждать чужой автомобиль. Тогда очевидцы и обратились к правоохранителям. Мужчину задержали. При осмотре его места жительства нашли тело потерпевшей.

- В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант не признал. Вместе с тем следователем была собрана достаточная доказательственная база. Виновному назначили семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - добавили с СУ СКР по Липецкой области.