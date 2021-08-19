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Общество19 августа 2021 16:00

В Липецке пропал худой 46-летний мужчина

Продолжаются поиски Нины Лаврентьевой
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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В Липецке пропал мужчина

В Липецке пропал мужчина

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 46-летнего мужчину. Крюков Александр Михайлович пропал в начале этой недели. С 16 августа о его местонахождении ничего не известно. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", липчанин может находиться в любом районе.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Также продолжаются поиски 56-летней Лаврентьевой Нины Николаевны. Женщина пропала еще 3 июля. Ее рост 175 сантиметров, среднего телосложения, глаза зеленые, волос на голове нет.

Просьба ко всем, кто видел этих людей или знает, где они могут находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - номер вызова экстренных служб.

В Липецке больше месяца ищут женщину

В Липецке больше месяца ищут женщину

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»