В Липецке в ДТП с иномарками на улице Космонавтов пострадала женщина

В Липецке на улице Космонавтов столкнулись "Джили" и "Ниссан" Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту субботу, 21 августа, в Липецке произошла серьезная авария. Напротив железного рынка столкнулись "Джили" и "Ниссан". ДТП случилось возле дома №37/2 по улице Космонавтов.

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России, 62-летний водитель "Джили" начал разворачиваться у светофора. Выехав на встречку, он столкнулся со второй иномаркой. По предварительным данным, Правила дорожного движения нарушил водитель "Джили". Обстоятельства ДТП уточняются.

В Липецке на улице Космонавтов столкнулись "Джили" и "Ниссан" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Обе машины серьезно пострадали. У "Ниссана" полностью разбит передний бампер, треснуло лобовое стекло. У второй иномарки передняя часть тоже превратилась в груду металла, а также отвалилось переднее колесо со стороны пассажира. Травмы получила 35-летняя пассажирка "Ниссана". Ее госпитализировали.