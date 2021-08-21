Липчане попали под уголовную статью за то, что сбили пешеходов и скрылись с места ДТП

В декабре прошлого года неизвестный сбил двух женщин в селе Сенцово Липецкого района и скрылся. 42-летняя женщину с множественными травмами госпитализировали. Еще одна погибла на месте. Ей было 65 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, правоохранители установили личность водителя. Им оказалась 45-летняя женщина, управлявшая "Киа"

Аналогичная авария произошла 16 марта 2021 года в селе Подгорное. Ночью наехали на 41-летнего мужчину. Он скончался в больнице. Позже выяснилось, что несчастного сбил "ВАЗ-2107", а за рулем находился 19-летний парень.

По обоим случаям возбудили уголовные дела по п. "б" ч.4 ст.264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения". Также действия подозреваемых попали под ст.125 УК РФ "Оставление в опасности". Согласно данным расследования, водители осознавали, что сбитые ими пешеходы остались без помощи и находились в опасном для жизни и здоровья состоянии. Липчане могли помочь им, но не сделали этого.