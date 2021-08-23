Под Липецком пьяный скутерист без прав попал под уголовную статью

В Липецкой области поймали водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом состоянии. Это произошло в Усмани. Внимание автоинспекторов привлек скутер "ROCKET 50". Они остановили его и пообщались с водителем. У него сотрудники госавтоинспекции заметили явные признаки опьянения. 37-летнего мужчину отстранили от управления.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, оказалось, что липчанин уже не в первый раз садится пьяным за руль. В 2019 году его уже привлекали к административной ответственности за это нарушение - оштрафовали и лишили прав на 1,5 года. Однако, он сдал водительское удостоверение лишь в июне 2020 года. Так, срок административного наказания еще не истек.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.