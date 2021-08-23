Под Липецком в столкновении 4 грузовиков погиб водитель

Под Липецком в ДТП попали 4 грузовика Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувшую пятницу, 20 августа, в Липецке неизвестный мотоциклист врезался в "ГАЗ" на автодороге Липецк-Мичуринск. Водителя двухколосного транспорта доставили в реанимацию. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, предварительная причина ДТП - выезд мотоцикла на встречную полосу.

В субботу, 21 августа, в селе Казаки Елецкого района "Ссанк Йонг" вылетел на встречку, где столкнулся с КамАЗ. Пострадал 64-летний водитель иномарки. Его госпитализировали.

В воскресенье, 22 августа, в Становлянском районе 33-летний водитель КамАЗа с прицепом протаранил впереди стоящий полуприцеп в сцепке с КамАЗом. От удара большегруз наехал на стоящий вперед полуприцеп в сцепке со Сканией. Последний врезался в полуприцеп грузовика МАН. Тяжелые повреждения получил 33-летний водитель первого КамАЗа. Он скончался при транспортировке в больницу.

В тот же день в Липецке на проспекте Победы столкнулись 4 машины - "Рено", "Хендай", "Фольксваген" и "Форд". Из людей никто не пострадал, только машины.