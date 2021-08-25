Под Липецком "Мазда" влетела в столб: пострадали малолетние дети

В минувший вторник, 24 августа, в Становлянском районе Липецкой области в ДТП попала машина с детьми. На трасса М-4 Дон "Мазда-6" врезалась в опору информационного табло. По предварительным данным, 35-летний водитель слишком сильно разогнался и не справился с управлением. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадал сам мужчина, 33-летняя пассажирка и двое детей - девочки 5 лет и менее 1 года. Всех их доставили в больницу. Кстати, малыши находились в детских удерживающих устройствах.

В тот же день в Ельце на улице Промышленной 52-летний водитель "Рено" столкнулся с 16-летним мотоциклистом. Подростка отвезли в больницу.

В Липецке на улице Совхозная 48-летний мужчина за рулем ВАЗ сбил 8-летнего велосипедиста. Пострадавшего доставили в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили.