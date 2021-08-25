В Липецке сгорел мопед: по предварительным данным - поджог

Липчанину подожгли мопед Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецкой области в минувший вторник, 24 августа, произошло 16 пожаров. Спасатели 27 раз выезжали на происшествия, в том числе для ликвидации последствий аварии - дважды. Спасено 4 человека.

На улице Киевская в Липецке вспыхнул мопед. С огнем боролось 1 отделение пожарной охраны. К сожалению, транспорт полностью сгорел. Предварительная причина пожара - поджог.

А на улице Сафонова загорелись квартиры в доме. Пожар тушили 3 отделения спасателей. Пламя ликвидировали, но оно повредило внутреннюю отделку квартир на площади 15 кв.м. и кровлю дома на площади 4 кв.м. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, никто из людей не пострадал. По предварительным данным, в доме произошло короткое замыкание электрической проводки.