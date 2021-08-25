У итальянского мужа певицы Азизы оказались липецкие корни

Певица Азиза вышла замуж за итальянца с липецкими корнями Фото: принтскрин видео.

В соцсетях активно обсуждают свадьбу певицы Азизы и итальянца Александра Лортэ. Среди комментаторов прошел слух, что новоиспеченный муж звезды 90-х на самом деле из Липецка. Пользователи нашли на Youtube клип с мужчиной, который очень похож на Александра Лортэ. Автор страницы - Александр Соколов.

В ситуацию внесла ясность мама итальянца Людмила на передаче Андрея Малахова. Она рассказала, что ее отец был летчиком-истребителем. Во время службы в Польше его отправили на переобучение в Липецк. Там он встретил свою будущую супругу. Через некоторое время молодые расписались в городе металлургов.

Для 57-летней певицы Азизы это первый брак. Ее избранник - 37-летний ресторатор. Они заключили союз в ЗАГСе №2 Сергиево-Посада. Влюбленные не стали делать пышную свадьбу. Пригласили на торжество только самых близких. В сентябре они должны полететь в Италию.