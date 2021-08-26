В Липецкой области на 7% подешевели помидоры и морковь

В Липецкстате рассказали, как изменились цены на продукты за неделю. По состоянию на 23 августа в Липецкой области на 1,9% подорожала свинина и стала стоить 257.51 рублей за 1 кг. На 1,1% поднялись в стоимости мясные консервы для детского питания - 799.53 рублей за 1 кг. Молоко цельное 2,5-3,2% жирности в среднем стоит 75.74 рублей за литр, что на 1,2% больше, чем неделей ранее. На 1,4% прибавили в цене конфеты, глазированные шоколадом - 326.99 рублей за 1 кг.

Подешевели овощи: на 6% картофель - 28.11 рублей за 1 кг, на 7% морковь - 36.45 рублей, на 5,2% репчатый лук - 25.79 рублей за 1 кг, на 7% помидоры - 52.44 рублей. На 1,1% упали цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов - 65.19 рублей за 1 кг. На 3,1% стали выгоднее стоить яблоки - 75.18 рублей за 1 кг.