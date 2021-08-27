В Липецке женщина на «Гранте» влетела в стоящий ВАЗ

ДТП на Московской Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД, за прошедшие сутки 26 августа на дорогах Липецкой области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими, где травмы получили два человека. Обе аварии произошли в Липецке. Так на улице Московской 40-летняя женщина за рулем «Гранты» въехала в стоящий ВАЗ-2110. В ДТП пострадала 25-летняя пассажирка «десятки», которую увезли в больницу, а после отправили домой.

А в одном из дворов на проспекте Победы 58-летний водитель ВАЗ-2131 сбил 77-летнюю женщину, когда двигался задним ходом. Пенсионерка в больнице. Автоинспекторы просят водителей двигаться по дворовым территориям с особой осторожностью и проявлять повышенное внимание.

Помимо этого за те же сутки в регионе произошло 19 аварий без пострадавших.