В Липецке сгорела установка для топки битума

В пожаре никто не пострадал Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар произошел минувшим вечером, 29 августа, на улице Московской в Липецке. Там загорелась установка для топки битума. С огнем справилось одного отделение пожарной охраны. Пожар потушили, его площадь составила 5 м2. Однако установка полностью сгорела. Люди не пострадали.

Всего по данным пресс-службы ГУ МЧС региона, за сутки в Липецкой области зарегистрировали 10 пожаров. Так в районе площади Победы загорелся торговый павильон 3 на 2 метра. Огонь уничтожил внутреннюю отделку, оборудование и товар.

По предварительным данным экспертов, причина обоих пожаров – неосторожное обращение с огнем.