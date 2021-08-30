С 1 сентября по вечерам перестанут ездить садоводческие автобусы

Осенью в Липецке сократят количество рейсов садоводческих маршрутов. По данным пресс-службы мэрии, с 1 сентября по вечерам в областном центре перестанут ездить автобусы №14, 15, 16, 23, 41, 42, 43, 48, 60, 63, 64, 68, 77. Липчане не смогут уехать на них после 19.00.

Также из-за сокращения пассажиропотока на маршруте №42 "площадь Мира - сады Металлург3" уменьшиться количество автобусов - на 1 как в будние, так и в выходные дни. А на маршруте №43 "автостанция "Сокол" - сады Металлург4" - только в будни.

Напомним, что узнать более подробную информацию о расписании движения общественного транспорта можно в центральной диспетчерской по телефону 31-00-82. А время отправиления автобусов от конечных остановок посмотреть на сайтах департамента транспорта Липецка и МБУ "ЛГТК".