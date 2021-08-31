В первый день осени в Липецке начнутся дожди и понизится температура

В Липецк врывается осень. В ночь на среду, 1 сентября, в областном центре еще будет тепло - до +18 градусов. Однако, днем уже не разогреется, как раньше. Столбик термометра поднимется лишь до отметки +24 градуса. Синоптики обещают дожди, грозы. Ветер переменных направлений 10-13 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт.ст.

В четверг, 2 сентября, станет еще прохладнее. В темное время суток около 13 градусов тепла. Днем лишь до 17 градусов выше ноля. Ожидаются грозы и сильные ливни. Ветер северный 8-10 м/с. Атмосферное давление практически не изменится - 740 мм рт.ст.

Солнце поднимается над горизонтом в 5.34. Заходит светило уже довольно рано - в 19.07.