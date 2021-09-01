В Липецке на матч между "Металлургом" и "Енисеем" будут пускать по ПЦР-тесту или прививочному сертификату

В это воскресенье, 5 сентября, в Липецке состоится матч между футбольными командами "Металлург" и красноярским "Енисеем". На стадион пустят болельщиков - в коронавирусное постановление внесли изменение, согласно которому зрителям разрешили присутствовать на спортивных мероприятиях, если заполняемость сооружения не более 50%, соблюдается социальная дистанция, у пришедших есть маски.

Как сообщили в пресс-службе ФК "Металлург", чтобы попасть на стадион, болельщикам нужно будет: предоставить отрицательный ПЦР-тест - он должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до игры, либо бумажную или электронную справку о наличии антител класса G (LgG) к COVID-19 давностью не более 4 месяцев, или прививочный сертификат с 2 этапами вакцинации. Показать нужно оригиналы документов с печатью медорганизации, либо сертификаты из личного кабинета Госуслуг на бумажном или электронном носителям.

Дети до 18 лет пройдут при наличии ПЦР-теста или справки об антителах. Всего на стадион пустят до 5 тыс. человек. Электронные билеты начнут продавать в ближайшие дни. Кассы стадиона откроют в день игры в 11.00.