Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 1 сентября 2021 года: 208 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. К 1 сентября в регионе выявили 47 079 случаев COVID-19. По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 208 человек. В Липецке - у 121. В Долгоруковском районе - у 19. В Грязинском - у 15. В Усманском районе заболели 9 местных жителей. В Ельце - 8. В Добровском районе - 7. В Добринском, Хлевенском и Чаплыгинском районе по 6 новых случаев. В Измалковском и Липецком - по 4. В Лебедянском районе 2 зараженных. В Воловском - 1.

Выздоровели 40 559 человек. За последние сутки медики выписали 280 пациентов. Лечение продолжают 5 096 липчан. Из них большинство находятся дома - 1 441 человек. С более тяжелым течением коронавируса в больницу положили 655 пациентов. Не удалось спасти 1 424 жителей области.